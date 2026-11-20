A1 MILANO-NAPOLI: DEVIAZIONI OBBLIGATORIE NOTTURNE SULLA COMPLANARE DI PIACENZA, CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO SOMAGLIA OVEST E USCITA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO

Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire diverse lavorazioni, tra le quali attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, lavori di pavimentazione e di riqualifica delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 23 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 24 NOVEMBRE

-chi percorre la A1 Milano-Napoli, da Milano verso Bologna, verrà deviato obbligatoriamente sulla Complanare di Piacenza (R49).

Dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Piacenza, seguire le indicazioni per A21 Torino-Piacenza-Brescia, oppure percorrere interamente la Complanare e immettersi poi in A1 verso Milano.

DALLE 22:30 DI LUNEDI’ 23 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 24 NOVEMBRE

-sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 24 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE

-chi percorre la A1 Milano-Napoli, da Milano verso Bologna, verrà deviato obbligatoriamente sulla Complanare di Piacenza (R49).

Dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Piacenza, seguire le indicazioni per A21 Torino-Piacenza-Brescia, oppure percorrere interamente la Complanare e immettersi poi in A1 verso Bologna;

-sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 25 E GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00

-chi percorre la A1 Milano-Napoli, da Bologna verso Milano, verrà deviato obbligatoriamente sulla Complanare di Piacenza (R49).

Dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Piacenza, seguire le indicazioni per A21 Torino-Piacenza-Brescia, oppure percorrere interamente la Complanare e immettersi poi in A1 verso Milano.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 27 ALLE 6:00 DI SABTO 28 NOVEMBRE

-chi percorre la A1 Milano-Napoli, da Bologna verso Milano, verrà deviato obbligatoriamente sulla Complanare di Piacenza (R49). Dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Piacenza, seguire le indicazioni per A21 Torino-Piacenza-Brescia, oppure percorrere interamente la Complanare e immettersi poi in A1 verso Milano;

-sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, uscire a Casalpusterleng,o sulla stessa A1, o a Piacenza sul sulla Complanare di Piacenza (R49) o ancora alla stazione di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.