A1 MILANO-NAPOLI: DEVIAZIONE OBBLIGATORIA NOTTURNA SULLA D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD
A1 MILANO-NAPOLI: DEVIAZIONE OBBLIGATORIA NOTTURNA SULLA D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD
Roma, 19 luglio 2026 – Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 luglio, chi percorre la A1 Milano-Napoli, da Firenze verso Napoli, verrà deviato obbligatoriamente sulla D19 Diramazione Roma sud, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
Dopo la deviazione sulla D19 Diramazione Roma sud, uscire a San Cesareo e rientrare dalla stessa stazione, in direzione della A1, per poi riprendere il proprio itinerario verso Napoli.
In ulteriore alternativa, immettersi sulla A24 Roma-Teramo verso Roma, proseguire sul G.R.A. ed entrare quindi sulla D19 Diramazione Roma sud, direzione A1/Napoli.