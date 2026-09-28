A1 MILANO-NAPOLI: DEVIAZIONE OBBLIGATORIA NOTTURNA SULLA A50 TANGENZIALE OVEST DI MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: DEVIAZIONE OBBLIGATORIA NOTTURNA SULLA A50 TANGENZIALE OVEST DI MILANO
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 28 settembre 2026 – Per lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 23:00 di martedì 29 alle 5:00 di mercoledì 30 settembre, chi percorre la A1 Milano-Napoli da Milano verso Bologna, verrà deviato obbligatoriamente sulla A50 Tangenziale ovest di Milano.
Dopo la deviazione sulla A50 Tangenziale ovest, uscire a Val Tidone e rientrare dallo stesso svincolo, per poi immettersi in A1 e riprendere il proprio itinerario in direzione Bologna.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.