A1 MILANO-NAPOLI: CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE-REGGIO EMILIA VERSO BOLOGNA. AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURE AREA DI PARCHEGGIO CROSTOLO OVEST

Roma, 15 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP111, via Bertona, SS9 via Emilia, viale Martiri Piazza Tienanmen, SS722, viale dei Trattati di Roma e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia.

Si precisa che l’area di parcheggio “Crostolo ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa:

-dalle 21:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 giugno;

-dalle 19:00 di martedì 16 alle 5:00 di mercoledì 17 giugno.