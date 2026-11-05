A1 MILANO-NAPOLI: CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI PONTECORVO. AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI CEPRANO
A1 MILANO-NAPOLI: CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI PONTECORVO. AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI CEPRANO
Roma, 5 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, rimane confermata la chiusura della stazione di Pontecorvo, mentre è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Ceprano.
Di seguito il programma delle chiusure, per lavori di manutenzione delle essenze arboree:
-dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 novembre, sarà chiusa la stazione di Pontecorvo, in entrata e in uscita.
In alternativa, utilizzare la stazione di Ceprano o di Cassino;
-dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 novembre, sarà chiusa la stazione di Ceprano, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Roma: Frosinone;
in entrata verso Napoli: Pontecorvo.
Si ricorda la contestuale chiusura, sulla stessa A1, del tratto compreso tra Cassino e Pontecorvo, verso Roma.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.