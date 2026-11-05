A1 MILANO-NAPOLI: CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI FIRENZE SCANDICCI. AGGIORNATO PROGRAMMA CHIUSURA AREA DI PARCHEGGIO VILLA COSTANZA OVEST

Roma, 5 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 novembre, sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Firenze Impruneta;

in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze nord.

Contestualmente sarà chiusa l’area di parcheggio “Villa Costanza ovest”, in direzione Roma.

In alternativa, per accedere all’area di parcheggio, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna;

chi, invece, si trova all’interno dell’area di parcheggio, dovrà immettersi in A1 verso Bologna, uscire a Firenze nord e rientrare dalla stessa verso Roma.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.