A1 MILANO-NAPOLI: CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE SULLA D21 DIRAMAZIONE DI FIORENZUOLA VERSO BRESCIA. CHIUSA ANCHE L’USCITA DI FIORENZUOLA PER CHI PROVIENE DA BOLOGNA
A1 MILANO-NAPOLI: CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE SULLA D21 DIRAMAZIONE DI FIORENZUOLA VERSO BRESCIA. CHIUSA ANCHE L’USCITA DI FIORENZUOLA PER CHI PROVIENE DA BOLOGNA
Roma, 20 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è confermata la chiusura, dalle 21:00 di venerdì 22 alle 5:00 di sabato 23 maggio, del Ramo di immissione sulla D21 Diramazione di Fiorenzuola, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Brescia, con contestuale chiusura dell’entrata di Fiorenzuola, verso la D21.
Nello stesso orario, sarà chiusa anche l’uscita della stazione di Fiorenzuola, per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del Ramo di immissione sulla D21, proseguire sulla A1 verso Milano e immettersi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Brescia;
per la chiusura dell’uscita di Fiorenzuola, per chi proviene da Bologna: Fidenza, sulla stessa A1, o Piacenza sud sulla Complanare di Piacenza sud (R49).