A1 MILANO-NAPOLI: CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 DIRETTISSIMA LOCALITA’ LA QUERCIA-RIOVEGGIO VERSO FIRENZE. CHIUSA TOTALMENTE L’USCITA DI RIOVEGGIO

Roma, 3 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località La Quercia (km 220+400) e Rioveggio (km 222+700), verso Firenze.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’uscita di Rioveggio, per chi proviene da Bologna; si precisa che, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, sarà contestualmente chiusa l’uscita di Rioveggio, per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, al km 209+800 della A1, percorre la SS325 e rientrare in A1 verso Firenze alla stazione di Rioveggio;

per la chiusura dell’uscita di Rioveggio, per chi proviene da Firenze: Pian del Voglio.