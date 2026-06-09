A1 MILANO-NAPOLI: CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA AREA DI SERVIZIO ARDA OVEST. R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: AGGIORNAMENTO CHIUSURA NOTTURNA USCITA PIACENZA SUD
A1 MILANO-NAPOLI: CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA AREA DI SERVIZIO ARDA OVEST. R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: AGGIORNAMENTO CHIUSURA NOTTURNA USCITA PIACENZA SUD
Roma, 9 giugno 2026 – Confermata la chiusura, sulla A1 Milano-Napoli, dell’area di servizio “Arda ovest”, situata nel tratto compreso tra Basso Lodigiano e Fiorenzuola, verso Bologna, dalle 21:00 di questa sera, martedì 9, alle 5:00 di mercoledì 10 giugno, per lavori di pavimentazione.
E’ stato modificato il programma di chiusura, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), della stazione di Piacenza sud.
La suddetta stazione sarà chiusa dalle 21:00 di mercoledì 10 alle 5:00 di giovedì 11 giugno, in uscita per chi proviene da Milano, per lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Basso Lodigiano o di Fiorenzuola, rispettivamente al km 49+700 e al km 74+000 della stessa A1, o alla stazione di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.