A1 MILANO-NAPOLI, COMPLANARE DI PIACENZA SUD R49 E RAMO ALLACCIAMENTO A21/R49: CHIUSURE NOTTURNE
A1 MILANO-NAPOLI, COMPLANARE DI PIACENZA SUD R49 E RAMO ALLACCIAMENTO A21/R49: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 17 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sulla Complanare di Piacenza sud (R49) e sul Ramo di allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia/R49 Complanare di Piacenza sud (R49), dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), verso Piacenza sud e A21 Torino-Piacenza-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari, in considerazione del divieto di transito sul ponte “sul fiume Nure”, sulla SS9 via Emilia, nel collegamento tra Fiorenzuola e Piacenza, per lavori di competenza Anas:
verso Piacenza: proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi in A21 verso Torino e uscire alla stazione di Piacenza ovest;
verso A21 direzione Torino o Brescia: proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi in A21 in direzione Torino o Brescia.
Sulla Complanare di Piacenza sud (R49):
– sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata e in uscita, per lavori di pavimentazione.
In alternativa, si consiglia:
per la chiusura dell’entrata:
verso Milano: entrare alla stazione di Piacenza ovest, verso Brescia, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia e immettersi in A1 verso Milano.
I veicoli leggeri, con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno, in ulteriore alternativa, entrare in A1 alla stazione di Basso Lodigiano.
Tale stazione non potrà essere utilizzata dai veicoli pesanti, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione del divieto di transito, per tale categoria di veicoli, sul ponte “sul fiume Po”, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio;
verso Bologna: entrare alla stazione di Piacenza ovest, verso Brescia, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia e immettersi in A1 verso Milano.
Si precisa che, la stazione di Fiorenzuola non è raggiungibile attraverso la viabilità ordinaria, in considerazione del divieto di transito, sul ponte “sul fiume Nure”, sulla SS9 via Emilia, per lavori di competenza Anas.
Per la chiusura dell’uscita:
per chi proviene da Milano: i veicoli leggeri, con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Basso Lodigiano, al km 49+700 della A1.
In ulteriore alternativa, immettersi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Torino e uscire alla stazione di Piacenza ovest.
I veicoli pesanti, con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, potranno immettersi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Torino e uscire a Piacenza ovest; tale categoria di veicoli non potrà utilizzare la stazione di Basso Lodigiano, in considerazione del divieto di transito, per i veicoli pesanti, sul ponte “sul fiume Po”, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio;
per chi proviene da Bologna: proseguire verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 della A1 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi in A21 verso Torino e uscire alla stazione di Piacenza ovest.
Si precisa che, non potrà essere utilizzata la stazione di Fiorenzuola, in considerazione del divieto di transito, sul ponte “sul fiume Nure”, sulla SS9 via Emilia, per lavori di competenza Anas.
Sul Ramo di allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia/R49 Complanare di Piacenza sud (R49):
-sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), verso Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.
In alternativa, proseguire sulla A21 verso Torino, uscire a Piacenza ovest e rientrare dalla stessa stazione in direzione Brescia, per poi immettersi in A1 verso Milano.