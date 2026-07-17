A1 MILANO-NAPOLI: CODE PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A24 ROMA-TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI
A1 MILANO-NAPOLI: CODE PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A24 ROMA-TERAMO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI
Roma, 17 luglio 2026 – Alle ore 15:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e Valmontone, in direzione Napoli, si registrano 11 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 585+300.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico scorre su una corsia disponibile in direzione Napoli.
Agli utenti che da Roma sono diretti a Napoli, si consiglia di uscire a San Cesareo, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in A1 a Valmontone.