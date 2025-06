A1 MILANO-NAPOLI: CODA TRA IL BIVIO CON LA A14 BOLOGNA-TARANTO E IL BIVIO CON LA A1 DIRETTISSIMA IN DIREZIONE FIRENZE PER VEICOLO IN AVARIA, ORA RIMOSSO

COMPLETATE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DEL PIANO VIABILE A SEGUITO DELL’INCENDIO DELLA VETTURA ORA SPENTA

IN CORSO LA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA AGLI UTENTI

Roma, 13 Giugno 2025 – Poco dopo le 15, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e il bivio con la A1 Direttissima in direzione Firenze, si registrano 15 km di coda a causa di una vettura in avaria all’interno della galleria Vado, all’altezza del km 215.

Attualmente sul tratto interessato, dove il traffico transita tutte le corsie, sono state completate le operazioni di rimozione del mezzo e pulizia del piano viabile a seguito dell’incendio della vettura, ora spenta.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 4° Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia e sono in corso le operazioni di distribuzione dell’acqua agli utenti in coda