A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER VEICOLO IN AVARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER VEICOLO IN AVARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA PONZANO ROMANO E MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE
Roma, 13 ottobre 2025 – alle ore 14:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze, si registrano 10 km di coda a causa di un mezzo pesante fermo in avaria all’altezza del km 509, in corrispondenza del quale il traffico transita su una corsia.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5 Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.
Agli utenti in transito diretti verso Firenze, si consiglia di uscire alla stazione di Ponzano Romano, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Magliano Sabina.