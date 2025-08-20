A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER VEICOLO IN AVARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA ORVIETO E FABRO VERSO FIRENZE
Roma, 20 Agosto 2025 – Alle 15 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro, in direzione Firenze, si registrano 8 km di coda a causa di mezzo pesante fermo in avaria al km 442.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su una corsia verso Firenze.
Agli utenti in transito sulla A1 in direzione Firenze, si consiglia di uscire a Orvieto, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 a Fabro.