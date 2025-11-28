A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER VEICOLO IN AVARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA MODENA NORD E VALSAMOGGIA IN DIREZIONE BOLOGNA
Roma, 28 novembre 2025 – Poco prima delle ore 18:30, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Modena Nord e Valsamoggia, in direzione Bologna, si registrano 8 km di coda a causa di un mezzo pesante fermo in avaria all’altezza del km 175,6.
Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su due corsie disponibili in direzione Bologna.
Agli utenti che da Milano sono diretti a Bologna si consiglia di uscire alla stazione di Modena Nord, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 all’altezza della Stazione di Valsamoggia.