A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER MEZZO PESANTE FERMO IN AVARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA FIDENZA E FIORENZUOLA IN DIREZIONE MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER MEZZO PESANTE FERMO IN AVARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA FIDENZA E FIORENZUOLA IN DIREZIONE MILANO
Roma, 8 settembre 2026 – Alle ore 15:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Fidenza e Fiorenzuola, in direzione Milano, si registrano 9 km di coda a causa di un mezzo pesante fermo in avaria all’altezza del km 75.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su una corsia in direzione Milano.
Agli utenti che da Bologna sono diretti a Milano si consiglia di immettersi in A22 verso Verona, quindi prendere l’A4 verso Milano.
A coloro che hanno già superato il bivio con l’A22, si consiglia di uscire a Fidenza, percorrere la SS9 Via Emilia e riprendere la A1 a Fiorenzuola.