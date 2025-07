A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER MEZZO IN FIAMME ORA SPENTO TRA SASSO MARCONI NORD E IL BIVIO CON LA A1 DIRETTISSIMA VERSO FIRENZE

Roma, 30 luglio 2025 – Alle ore 12:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi nord e il bivio con la A1 Direttissima, verso Firenze, all’altezza del km 220 si registrano 16 km di coda, per un mezzo pesante il cui semirimorchio era andato in fiamme. Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su due corsie e sono in corso da parte dei Vigili del Fuoco le attività di svuotamento del carico composto da rifiuti, dopo aver concluso le attività di spegnimento e raffreddamento del mezzo.

In corso le attività di distribuzione di acqua agli utenti in coda coordinate da entrambe le Direzioni di Tronco di Autostrade per l’Italia interessate dall’evento, Firenze e Bologna.

Agli utenti che da Bologna sono diretti verso Firenze, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio, percorrere la SS64 Porrettana e rientrare in A11 Firenze-Pisa nord a Pistoia.

Per le lunghe percorrenze che da Milano sono dirette verso Firenze, all’altezza di Parma si consiglia di prendere la A15 Parma-La Spezia, dunque proseguire lungo la A12 Genova-Rosignano in direzione di Pisa, all’altezza della quale proseguire lungo la A11 in direzione di Firenze.