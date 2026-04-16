A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER MEZZO IN FIAMME NEL TRATTO COMPRESO TRA FIRENZE SUD E INCISA VERSO ROMA

Roma, 16 aprile 2026 – sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, si registrano 6 km di coda a causa di un mezzo in fiamme all’altezza del km 316 in corrispondenza del quale il traffico transita su una corsia.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Ai soli veicoli leggeri diretti verso Roma, si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Sud, seguire la segnaletica gialla indicante “Roma” e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello