A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA PIACENZA SUD E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE DI FIORENZUOLA
Roma, 12 settembre 2025 – Alle 18:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Piacenza sud e il bivio con la Diramazione di Fiorenzuola in direzione Bologna, si registrano 2 km di coda in diminuzione a causa di un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 72+600.
Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili in direzione Bologna.