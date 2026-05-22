A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO A1/A15 E FIDENZA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 22 maggio 2026 – Alle ore 9:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra il bivio A1/A15 e Fidenza si registrano 8 km di coda verso Milano e 8 km di coda nel tratto compreso tra Fiorenzuola ed il bivio A1/A15 verso Bologna, a causa di un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 94.5 verso Bologna.

Sul luogo dell’evento il traffico transita su una sola corsia verso Milano mentre, in direzione Bologna il traffico transita su tutte le corsie disponibili.

Per le brevi percorrenze degli utenti già in viaggio verso Bologna si consiglia di uscire a Piacenza sud per rientrare in autostrada sulla A15 a Parma ovest tramite la SS9 via Emilia.

Per le lunghe percorrenze degli utenti in viaggio verso Bologna si consiglia percorrere la A4 per poi raggiungere la A1 tramite la A22.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 2 di Milano di Autostrade per l’Italia.