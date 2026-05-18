A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA CEPRANO E ANAGNI IN DIREZIONE ROMA

Roma, 18 maggio 2026 – Poco dopo le 10, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ceprano ed Anagni in direzione Roma, è stato risolto l’incidente avvenuto questa mattina tra un’autovettura ed un furgone, al km 617, in corrispondenza del quale ora il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registra 1 km di coda in diminuzione.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.