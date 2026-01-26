A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA ANAGNI E VALMONTONE VERSO FIRENZE

Roma, 26 gennaio 2026 – alle ore 17:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Anagni e Valmontone verso Firenze, si registrano 3 km di coda in diminuzione, a causa di un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 583.

Al momento, in corrispondenza dell’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili verso Firenze.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 5 di Roma di Autostrade per l’Italia.