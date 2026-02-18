A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA VILLA LITERNO-POMIGLIANO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE CAPODICHINO IN DIREZIONE NAPOLI
Roma, 18 Febbraio 2026 – Alle 7:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Villa Literno-Pomigliano e il bivio con la diramazione Capodichino, in direzione Napoli si registrano 8 km di coda per un incidente avvenuto all’altezza del km 754 che ha visto lo sbandamento di un camion. Attualmente, il traffico transita su una corsia.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 6° Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.
Per il traffico diretto a Napoli si consiglia di uscire l bivio con l’asse di supporto, seguire le indicazioni per Acerra – Pomigliano, successivamente la SS 162 Dir., con rientro in A1 seguendo le indicazioni per il Centro Direzionale.