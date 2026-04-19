A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA VALMONTONE E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO ROMA

Roma, 19 aprile 2026 – Intorno alle 19:15, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Valmontone e il bivio con la Diramazione Roma Sud verso Roma, si registrano 6 km di coda a causa di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 580.

Al momento in corrispondenza dell’incidente il traffico transita su due corsie.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5 Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.