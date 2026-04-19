A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA VALMONTONE E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO ROMA

Roma, 19 aprile 2026 – Alle 19:45, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Valmontone e il bivio con la Diramazione Roma Sud verso Roma, si registrano ora 8 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 580.

Al momento in corrispondenza dell’incidente il traffico transita su due corsie.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5 Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in transito diretti verso Roma, si consiglia di uscire alla stazione di Colleferro, percorrere la SS6 Casilina seguendo le indicazioni per Roma e rientrare sulla Diramazione Roma Sud a San Cesareo.