A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA TERRE DI CANOSSA E IL BIVIO CON LA A22 DEL BRENNERO IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 4 agosto 2025 – Alle 8:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Terre di Canossa e il bivio con la A22 del Brennero in direzione Bologna, si registrano 12 km di coda, per un incidente avvenuto all’altezza dal km 150, in corrispondenza del quale il traffico transita su una corsia.

In alternativa, a chi viaggia verso Bologna si consiglia di uscire a Terre di Canossa e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare in A1 a Modena nord.