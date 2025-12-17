A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA

Roma, 17 dicembre 2025 – Alle ore 18:30 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ponzano Romano e il bivio con la Diramazione di Roma Nord, in direzione Roma, si registrano 9 km di coda a causa di un incidente, avvenuto all’altezza del km 525.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su due corsie disponibili in direzione Roma e su tre corsie in direzione Firenze.

Per i mezzi pesanti che da Firenze sono diretti a Roma, si consiglia di uscire ad Orte, immettersi sulla superstrada Orte-Viterbo e seguire poi le indicazione per la SS 2 Cassia verso Roma.

Per i soli veicoli leggeri che da Firenze sono diretti a Roma, si consiglia di uscire a Ponzano Romano, seguire per Stimigliano, prendere la SP 313 per Passo Corese, poi la SS4 Via Salaria e rientrare in A1 a Fiano Romano.