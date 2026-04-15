A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA PIACENZA SUD E FIORENZUOLA VERSO BOLOGNA

Roma, 15 aprile 2026 – alle ore 17:45 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Piacenza Sud e Fiorenzuola verso Bologna, si registrano 7 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 68, che ha visto coinvolti un’autovettura e un mezzo pesante.

Al momento in corrispondenza dell’incidente il traffico risulta momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni. Si registrano inoltre 4 km di coda in carreggiata opposta in direzione Milano.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2 Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti diretti verso Bologna, si consiglia di percorrere la A21 Piacenza-Brescia verso Brescia, uscire alla stazione di Castelvetro e rientrare in A21 seguendo le indicazioni per Fiorenzuola.

Percorso inverso per chi è diretto verso Milano.