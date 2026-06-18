A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA PARMA E TERRE DI CANOSSA BOLOGNA

Roma, 18 giugno 2026 – Alle ore 8:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna si registrano 7 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 118 che ha visto coinvolto un mezzo pesante con perdita di carico in carreggiata opposta.

Al momento in corrispondenza dell’incidente il traffico risulta momentaneamente bloccato.

Si registrano inoltre 2 km di coda in direzione opposta nel tratto compreso tra Terre di Canossa e Parma verso Milano, dove il traffico transita su due corsie.

Sul luogo dell’evento sono intervenuto i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2 Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in transito diretti verso Bologna, si consiglia di uscire alla stazione di Parma, percorrere la SS9 Via Emilia e rientrare in A1 a Terre di Canossa.

Per le lunghe percorrenze, per chi da Milano è diretto verso Firenze, si consiglia di percorrere la A15 Parma-La Spezia verso La Spezia, proseguire sulla A12 Genova-Livorno verso Livorno, percorrere la A11 Firenze Pisa-Nord verso Firenze e rientrare in A1 all’altezza di Firenze Nord.