A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA PARMA E REGGIO EMILIA IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 21 settembre 2025 – Poco prima delle 18:30, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Parma e Reggio Emilia, in direzione Bologna si registrano 9 km di coda per un incidente, avvenuto all’altezza del km 128 dove il traffico transita su una corsia.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in viaggio verso Bologna, si consiglia di uscire a Parma, percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada a Reggio Emilia.