A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA ORVIETO E ORTE IN DIREZIONE ROMA

Roma, 18 dicembre 2025 – Alle ore 7:30 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Orvieto e Orte, in direzione Roma, si registrano 9 km di coda a causa di un incidente, avvenuto all’altezza del km 486, che ha visto il coinvolgimento di tre autovetture e di un mezzo pesante.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico è momentaneamente bloccato in direzione Roma.

Agli utenti delle brevi percorrenze che da Firenze sono diretti a Roma si consiglia di uscire a Orvieto, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 all’altezza della stazione di Orte.

Per gli utenti dei mezzi pesanti che da Firenze sono diretti a Roma si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Perugia e da lì la E45 con rientro in A1 a Orte.