A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA ORVIETO E CHIUSI-CHIANCIANO TERME IN DIREZIONE FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA ORVIETO E CHIUSI-CHIANCIANO TERME IN DIREZIONE FIRENZE
Roma, 3 Giugno 2026 – Poco prima delle 17:00, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Orvieto e Chiusi-Chianciano Terme, in direzione Firenze si registrano 10 km di coda per un incidente avvenuto all’altezza del km 425, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti.
Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su una corsia.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 5° Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia.
E’ in corso la distribuzione dell’acqua agli utenti in coda.
Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze, si consiglia di uscire a Orvieto, seguire le indicazioni per Orvieto scalo-Ficulle, percorrere la SP Umbro Casentinese e successivamente seguire le indicazioni verso Chiusi Scalo, per poi rientrare in autostrada a Chiusi.
Per le lunghe percorrenze provenienti da Roma e dirette verso Firenze, si consiglia di uscire a Orte percorrere la E45, successivamente il raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada alla stazione di Valdichiana.