A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA

Roma, 3 Ottobre 2025 – Alle 15:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Orvieto e Attigliano, in direzione Roma, si registrano 7 km di coda per un incidente avvenuto all’altezza del km 477. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5 Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in A1, provenienti da Firenze e diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Orvieto, percorrere la SP71 in direzione Montefiascone, quindi la SS2 Cassia in direzione Viterbo e la superstrada Viterbo-Orte per rientrare in A1 a Orte.