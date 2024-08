A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA MONTE SAN SAVINO E VALDARNO IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 17 agosto 2024 – Alle 10:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Monte San Savino e Valdarno, in direzione Firenze si registrano 8 km di coda per un incidente avvenuto all’altezza del km 349.



Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 4° Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.



Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su 2 corsie.



Agli utenti diretti verso Firenze, si consiglia di uscire ad Arezzo e di rientrare alla stazione di Valdarno dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Per le lunghe percorrenze, si consiglia di anticipare l’uscita a Valdichiana, seguire le indicazioni per Siena, percorrere il raccordo Bettolle-Siena S.S.326 e la superstrada Siena-Firenze per poi fare rientro dalla stazione di Firenze Impruneta.