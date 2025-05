A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA MODENA SUD E IL BIVIO CON A22 BRENNERO-MODENA VERSO MILANO

Roma, 22 maggio 2025 – Alle ore 8:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Modena Sud e il bivio con A22 Brennero-Modena verso Milano, si registrano 9 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 157, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti, di cui uno si è ribaltato con conseguente dispersione del carico sulla carreggiata.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Al momento, in corrispondenza dell’incidente il traffico transita su una corsia. Si registrano inoltre code per curiosi in direzione opposta.

Agli utenti in A1 provenienti da Bologna e diretti verso Milano, si consiglia di uscire a Modena Sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Modena nord in direzione Milano.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.