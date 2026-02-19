A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA INCISA E FIRENZE SUD IN DIREZIONE FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA INCISA E FIRENZE SUD IN DIREZIONE FIRENZE
Roma, 19 Febbraio 2026 – Alle 10:30 circa sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Incisa e Firenze Sud, in direzione Firenze si registrano 7 km di coda per un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 308 che ha visto coinvolto un mezzo pesante. Attualmente, il traffico transita su una corsia per consentire le operazioni di pulizia del manto stradale.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 4° Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.
Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere il raccordo Siena-Bettolle SS326 verso Siena e infine rientrare in autostrada a Impruneta.