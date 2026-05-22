A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA COMPLANARE DI PIACENZA E LA DIRAMAZIONE DI FIORENZUOLA IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 22 maggio 2026 – Alle ore 8:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra il bivio con la Complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola si registrano 9 km di coda verso Bologna a causa di un incidente, avvenuto all’altezza del km 73.8, tra due mezzi pesanti uno dei quali ha parzialmente disperso il carico. Attualmente, sul luogo dell’evento le squadre di Aspi sono impegnate nelle operazioni di pulizia della sede autostradale, mentre il traffico transita su una sola corsia verso Bologna.

Per le brevi percorrenze degli utenti già in viaggio verso Bologna si consiglia di uscire a Piacenza per rientrare in A1 a Fiorenzuola tramite la SS9 via Emilia.

Per le lunghe percorrenze degli utenti in viaggio verso Bologna si consiglia percorrere la A4 per poi raggiungere la A1 tramite la A22.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 2 di Milano di Autostrade per l’Italia.