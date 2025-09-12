A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA COMPLANARE DI PIACENZA E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE FIORENZUOLA

Roma, 12 settembre 2025 – Alle 16:45: circa, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra il Bivio con la Complanare di Piacenza e il Bivio con la Diramazione Fiorenzuola, in direzione Bologna, si registrano 9 km di coda a causa di un incidente, avvenuto all’altezza del km 72+600.





Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.





Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su due corsie verso Bologna.





Agli utenti in A1, che da Milano sono diretti in direzione Bologna, si consiglia di uscire a Piacenza Sud, percorrere la SS9 Via Emilia e rientrare in autostrada a Fiorenzuola verso Bologna.