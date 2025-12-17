A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA COMPLANARE DI PIACENZA E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE DI FIORENZUOLA IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 17 dicembre 2025 – Alle ore 17:30 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la Complanare di Piacenza e il bivio con la Diramazione di Fiorenzuola, in direzione Bologna, si registrano 11 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 70.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su due corsie disponibili in direzione Bologna.

Per il traffico delle lunghe percorrenze che da Milano è diretto verso Bologna, si consiglia di percorrere la A4 Milano-Brescia verso Brescia, proseguire sulla A21 Brescia-Piacenza verso Piacenza e immettersi in A1 tramite la Diramazione di Fiorenzuola.

Agli utenti in coda che da Milano sono diretti a Bologna, si consiglia di immettersi sulla A21 Piacenza-Brescia, in direzione Brescia, uscire a Castelvetro e rientrare alla stessa stazione di Castelvetro, in direzione Torino. Immettersi quindi sulla Diramazione di Fiorenzuola e da lì rientrare in A1.