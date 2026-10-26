Roma, 26 ottobre 2026 – Alle ore 12:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola, in direzione Milano, si registrano 12 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 80, che ha coinvolto due camion.

Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo per consentire la completa risoluzione dell’evento. Attualmente, in corrispondenza del tratto interessato, il traffico transita su due corsie.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

A chi è diretto verso Milano, consigliamo di uscire a Parma ovest sulla A15, percorrere la SS9 Via Emilia con rientro in autostrada A1 a Fiorenzuola.

Per le lunghe percorrenze in direzione Bologna/Milano, si consiglia di utilizzare la A22 del Brennero e successivamente l’autostrada A4 Torino-Trieste verso Milano.

Costa nti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.