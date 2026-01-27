A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A1 DIRETTISSIMA E SASSO MARCONI NORD IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 27 gennaio 2026 – Alle ore 13 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la A1 Direttissima e Sasso Marconi Nord, in direzione Bologna, si registrano 10 km di coda a causa di un incidente, avvenuto all’altezza del km 208, che ha visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti, uno dei quali ha disperso il carico costituito da lastre di marmo.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su una corsia in direzione Bologna.

Agli utenti che da Firenze sono diretti a Bologna si consiglia di uscire a Sasso Marconi, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare all’altezza di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio.