A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A1/A22 E REGGIO EMILIA IN DIREZIONE MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A1/A22 E REGGIO EMILIA IN DIREZIONE MILANO
Roma, 25 marzo 2026 – Alle 18:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la A1/A22 e Reggio Emilia, verso Milano, si registrano 5 km di coda a causa di un incidente, avvenuto all’altezza del km 147.5, dove il traffico transita temporaneamente su due corsie.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.
Per gli utenti in viaggio verso Milano, si consiglia di uscire a Modena nord, percorrere la SS9 Via Emilia per poi rientrare in A1 a Reggio Emilia, verso Milano.