A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA FIRENZE SUD E INCISA-REGGELLO IN DIREZIONE ROMA

Roma, 18 Luglio 2025 – Alle 14:45 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa – Reggello, in direzione Roma, si registrano 7 km di coda per un incidente avvenuto all’altezza del km 311.

Attualmente, il traffico transita su una corsia.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 4° Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Inoltre, sono in corso le operazioni di distribuzione di acqua agli utenti in coda.

Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Firenze sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Incisa-Regello.

Per le lunghe percorrenze provenienti da Firenze e dirette verso Roma, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere il raccordo Siena-Bettolle SS326 e rientrare in autostrada a Valdichiana.