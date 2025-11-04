A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA FIRENZE SCANDICCI E BARBERINO IN DIREZIONE BOLOGNA
Roma, 4 Novembre 2025 – Alle 12:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze Scandicci e Barberino in direzione Bologna, si registrano 7 km di coda, in aumento, per un incidente avvenuto all’altezza del km 276, dove, attualmente, il traffico transita su una corsia.
Inoltre, si segnala come ripercussione 1 km di coda sulla A11 Firenze-Pisa nord, nel tratto compreso tra Prato est e il bivio con la A1.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 4° Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.