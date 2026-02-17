A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA FIORENZUOLA E IL BIVIO CON L’A15 VERSO BOLOGNA

Roma, 17 febbraio 2026 – Poco dopo le ore 09:00, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Fiorenzuola e il bivio con la A15 verso Bologna, si registrano 8 km di coda, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 98, che ha coinvolto 2 mezzi pesanti.

Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia, al momento si circola su una sola corsia in direzione Bologna.

Agli utenti diretti verso Bologna, si consiglia di uscire a Fiorenzuola percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare in A15 a Parma Ovest verso il bivio con l’A1.

Per le lunghe percorrenze, a chi proviene da Milano ed è diretto verso Bologna, si consiglia di percorrere l’A4 verso Verona, quindi proseguire sulla A22 verso Modena dove rientrare in A1 verso Bologna.