A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA FIORENZUOLA E FIDENZA VERSO BOLOGNA

Roma, 15 aprile 2026 – Alle 19:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, si registrano 8 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 83.

Al momento, in corrispondenza dell’incidente, il traffico transita su una corsia.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2 Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in transito diretti verso Bologna si consiglia di uscire alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la SS9 Via Emilia seguendo le indicazioni per Fidenza e rientrare in A1 alla stazione di Fidenza.