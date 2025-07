A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA FIORENZUOLA E FIDENZA IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 2 luglio 2025 – Alle ore 11:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna, si registrano 9 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 88+500, dove il traffico transita su due corsie.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

In alternativa, agli utenti in A1 provenienti da Milano e diretti verso Bologna, si consiglia di uscire a Fiorenzuola, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Fidenza in direzione Bologna.