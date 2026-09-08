A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA FIDENZA E IL BIVIO CON LA COMPLANARE DI PIACENZA IN DIREZIONE MILANO

Roma, 8 settembre 2026 – Alle ore 18:00 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Fidenza e il bivio con la Complanare di Piacenza, in direzione Milano, si registrano 9 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 70, che ha visto il coinvolgimento di 6 autovetture.





Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.





Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su una corsia in direzione Milano.





Agli utenti che da Bologna sono diretti a Milano, si consiglia di uscire a Fidenza, percorrere la SS 9 via Emilia e rientrare in A1 all’altezza di Piacenza Sud.