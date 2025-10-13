A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA FERENTINO E ANAGNI VERSO ROMA

Roma, 13 ottobre 2025 – Alle ore 10:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ferentino e Anagni verso Roma, si registrano 8 km di coda a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 607.

Al momento in corrispondenza dell’incidente il traffico transita su una corsia.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5 Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.