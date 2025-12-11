A1 MILANO-NAPOLI: CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA FABRO E VALDICHIANA IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 11 dicembre 2025 – Alle 17:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Fabro e Valdichiana in direzione Firenze, si registrano 8 km di coda per un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti all’altezza del km 405, in corrispondenza del quale il traffico è bloccato.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in A1 che da Roma sono diretti verso Firenze, si consiglia di uscire a Chiusi e rientrare a Valdichiana, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Per le lunghe percorrenze, si consiglia di uscire a Orte, prendere la E45 in direzione Perugia e rientrare in autostrada a Valdichiana.